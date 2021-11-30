 

Эффективность COVID-вакцин из-за штамма “Омикрон” значительно снизится – глава Moderna

30.11.2021, 13:56, Новости дня
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По его словам, компаниям необходимы месяцы, чтобы разработать в больших масштабах вакцины, которые будут намного эффективнее в противостоянии штамму “Омикрон”.

Также он уверен, что “будет значительное падение” эффективности существующих вакцин. Насколько сильным будет снижение он пока сказать не может, для этого нужны дополнительные данные от исследователей.

Исполнительный директор Moderna добавил, что эксперты не ожидали появление такого варианта как “Омикрон” еще, по крайней мере, один или два года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В Украине пока не обнаружили такой мутации. В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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