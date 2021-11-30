 

“Чтобы не присутствовал на послании Зеленского”. ГБР вызвало Лероса на допрос 1 декабря

30.11.2021, 13:56, Новости дня
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В ней указано, что Лероса вызывают в ГБР на 10.00 1 декабря, в день, когда в Верховной Раде выступит президент Украины Владимир Зеленский. 

Лероса, согласно повестке, вызывают на допрос по делу о среднем пальце. 

“С…ки из ГБР специально вызывают меня на допрос на 1 декабря, чтоб я не присутствовал на послании Зеленского. Мои адвокаты в этот день не могут присутствовать, у них в это время другие суды. Они попросили перенести допрос, на что получили в ответ угрозы”, – прокомментировал нардеп происходящее. 

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4572323749471385

Лерос добавил, что его адвокатов Игоря Черезова и Сергея Комлева “по указанию Банковой” планируют лишить свидетельств о праве заниматься адвокатской деятельностью. 

“История давления продолжается с момента, когда адвокаты стали моими защитниками. Сначала им приходили “дружественные” рекомендации не браться за мои дела, но после последней успешной защиты в суде, благодаря которому властям не удалось меня посадить под домашний арест, Офис президента усиленно ищет возможность их запугать и привлечь к ответственности по сфальсифицированным жалобам. Чтобы оспорить будущие незаконные решения, у адвокатов уйдут месяцы, а в их случае – годы. Этого будет достаточно, чтобы оставить меня защиты в судах и запугать других адвокатов, чтобы никто не брался за мои дела”, – написал нардеп. 

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4572730556097371

Контекст:

Леросу за два дня вручили подозрения по двум уголовным производствам: 11 ноября – по делу о среднем пальце, показанном 4 ноября в Верховной Раде президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку; 12 ноября – в связи с невыполнением решения суда опровергнуть опубликованные им сведения о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке.

Второе подозрение касается публикации Леросом в марте прошлого года видео, где Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Андрей Ермак тогда пригрозил Леросу расследованием, а его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников.

Печерский районный суд Киева 18 ноября избрал Леросу меру пресечения в виде личного обязательства. Лерос на этом заседании заявил, что выполнил решение суда, опровергнув информацию о брате Ермака. Нардеп продемонстрировал судье скриншот сообщения на своей странице в Facebook. Там говорилось об опровержении информации. Прокурор, в свою очередь, отметил, что еще накануне этого сообщения не было, и предположил, что публикация была закрытой, а открыли ее лишь на следующий день.

1 декабря Зеленский выступит на заседании парламента с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины. После инцидента с Леросом первый вице-спикер парламента Александр Корниенко призвал нардепов соблюдать “правовую и поведенческую культуру” во время выступления президента. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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