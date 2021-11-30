 

“Нужна была стервозная барышня”. Бывший star-продюсер “Танцев со звездами” рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте

30.11.2021, 13:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Все, что касалось знаменитостей, делал star-продюсер со star-отделом. Если брать сценарно, подключался Владимир Заводюк, потому что все-таки он креативный продюсер. Но я могла убедить, что это лучше. Например, Катю Кухар привел мой отдел. Потому что [хореографа] Влада Яму они сразу видели, Monatik – тоже сразу, потому что все хотели Диму Монатика. Он совпадал по всему – он и поющий, и танцующий, Яма тоже через это прошел. Катя Кухар? Нам нужна была темная лошадка, немножко стервозная барышня. И мы с моей помощницей Людой нашли Катю Кухар”, – рассказала Двалишвили.

По ее словам, Завадюк изначально не очень хотел с ней встречаться.

“Привели ее, на встречу. Причем креативному продюсеру дико не хотелось этой встречи, но мы ее привели. И вот когда она зашла, такая вся викторианская женщина, сразу стало понятно, что это она. Вот сложно объяснить – это на уровне ощущений. Ты работаешь на проекте и понимаешь – этот человек “зайдет”, – резюмировала продюсер.

ВИДЕОВидео: AGASI / YouTube
Контекст:

Екатерина Кухар – прима Национального академического театра оперы и балета Украины имени Шевченко с 1999 года. Она заслуженная (2012) и народная артистка Украины (2018).

С 2017 года является судьей шоу “Танцы со звездами”.

Двалишвили покинула проект детом 2021 года. “Я ушла, потому что меня подставили”, – заявила она в интервью на YouTube-канале Agasi, не став называть имен. Сейчас Двалишвили работает на другом канале.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Азербайджанцы избили армянина в Стамбуле

30.09 / На рынке труда в Украине нужны инженеры, а абитуриенты выбирают гуманитиарные специальности – СМИ

08.11 / Корбан о роли Коломойского в “Укрнафті”: Есть какая-то политическая воля, когда физлицо управляет государственной компанией

11.09 / NI – учения «Запад-2021» не угрожают безопасности Европы

29.06 / Китайских военных будут вакцинировать экспериментальной вакциной от COVID-19

20.03 / Посольство США в Польше – «Северный поток — 2» — плохой бизнес, ведь мы в любой момент введём санкции

02.05 / Мишустин указал на плодотворное взаимодействие РПЦ и государства

19.11 / Лукашенко признал, что силовики избивали задержанных на протестах в Беларуси

16.06 / Байден: Отношения с Россией должны быть предсказуемыми и стабильными

01.12 / Корниенко об отставке Степанова: Если сам захочет уйти, держать не будем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика