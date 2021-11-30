“Розовая фея”. Ребрик оголила плечи и декольте

Это платье облегающего фасона, на пуговицах и с откровенным декольте, обнажающим плечи и грудь.

“Улыбайтесь! Неделя только началась!” – написала телеведущая.

Она предложила по утрам смотреть программу “Ранок з “Україною”, на телеканале “Украина”, ведущей которой она является.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

“Наша розовая фея!” – прокомментировала подписчица lilia.rebrik_fan.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале “Украина” под названием “Ранок з Україною”.

—