 

В Кремле оценили перспективы возобновления переговоров с Киевом по транзиту газа

30.11.2021, 13:02, Новости дня
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Тема транспортировки российского газа на Украину вторична, топливо сначала надо продать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отсутствии переговоров с Киевом по транзиту газа после 2024 года.

«Что касается транзитных дел, то конечно, нужно адресовать вопрос Газпрому. Я хочу лишь напомнить заявление президента (Владимира) Путина о том, что для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе, для кого будет осуществляться этот транзит в итоге», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

По его словам, пока Газпром не определится по этой линии, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала нужно газ продать. Это неоднократно разъяснял президент Путин», – подчеркнул он. 

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил Reuters, что нет «даже намека» на переговоры с Газпромом о заключении договора на транзит российского газа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев поддерживает продление контракта на транзит газа из РФ после 2024 года. При этом, по его словам, предметных встреч между «Нафтогазом Украины» и Газпромом не было.



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