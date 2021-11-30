Самая молодая летчица долетела до Хабаровска

Совершающая кругосветное путешествие самая молодая летчица, 19-летняя Зара Резерфорд из Бельгии, приземлилась в Хабаровске, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.

«На севере Хабаровского края долго держалась штормовая погода с порывами ветра 25-27 метров в секунду. Легкий двухместный низкоплан пришлось фиксировать на аэродроме веревками, закрепленными на швартовочных кольцах», – сообщил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Летчица застряла в поселке Аян в Хабаровском крае, туда она прибыла еще 9 ноября. Сотрудники аэродромной службы ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» помогли отогреть ей двигатель и совершить прогон по земле, после этого летчица совершила прогон до Хабаровска.

В 2019 году российский путешественник Федор Конюхов пересек финишную линию и стал первым человеком в мире, который переплыл южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке за 154 дня.