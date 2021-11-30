 

“Секс, секс”. Ефросинина засветила голое бедро и грудь

30.11.2021, 12:16, Новости дня
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“Когда одевают и фотографируют подруги”, – написала она.

Образ Ефросинина дополнила черными грубыми сапогами.

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

“Секс, секс”, – прокомментировала подписчица natalya_alexandrovna_lmm.

“Женщина-то красивая и горячая. Но у меня вопрос к людям. Просветите: втянутые щеки и подчеркнутые еще косметикой – это сейчас мода такая?” – спросила dorythy_house.

“Красивая девочка”, – написала издатель Полина Неня.

Контекст:

Маша Ефросинина в качестве телеведущей дебютировала в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”.

Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы “Экзамен”, “Вопрос – ответ”, “Взрослые девочки”, “О них все говорят”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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