 

Высший совет правосудия отправил в отставку главу Верховного Суда Данишевскую

30.11.2021, 12:16, Новости дня
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“Высший совет правосудия решил уволить Валентину Данишевскую с должности судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда в связи с подачей заявления об отставке. Общий стаж работы судьи Валентины Данишевской, дающий право на отставку, составляет более 20 лет”, – сказано в релизе. 

Данишевская заявила об уходе в отставку 8 октября во время выступления на пленуме Верховного Суда. 

Контекст:

Данишевскую избрали председателем Верховного Суда в конце 2017 года, когда после реформы был сформирован новый состав суда, отмечает “Укринформ”.

Срок полномочий Данишевской истекает 30 ноября, 12 октября она подчеркнула, что не планирует баллотироваться на пост главы Верховного Суда еще раз. “Для меня это всегда был только один срок”, – пояснила судья.

22 октября был избран новый глава Верховного Суда – Всеволод Князев. Он займет эту должность 1 декабря.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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