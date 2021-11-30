В РФ захотели ввести ограничения для снегоходов и квадроциклов

Для владельцев снегоходов, квадроциклов и схожих видов внедорожной техники планируется ввести новые ограничения, соответствующие предложения разработал Минсельхоз, пишут СМИ.

Планируется законодательно запретить эксплуатацию таких транспортных средств при превышении уровня содержания вредных веществ в выхлопе, неисправности тормозов и люфте управления у снегоходов и болотоходов более 15 градусов, информирует «Коммерсант».

Запрет также распространится на технику с неработающими фарами, стоп-сигналом, звуковым сигналом и транспорт без номерных знаков.

«Если инспектор обнаружит неисправность, угрожающую безопасности движения, жизни и здоровью окружающих, то будет необходимо добиваться прекращения движения согласно новой процедуре. Можно применять, к примеру, опечатывание техники, установку блокираторов и эвакуацию – в зависимости от ситуации», – сказал начальник управления регионального государственного технадзора Московской области Сергей Фролов.

В 2020 году МВД РФ предложило запретить передвижение на автомобиле с летней резиной с декабря по февраль, а также запретить ездить со сломанными либо потертыми ремнями безопасности, без подушек безопасности и с неисправными подушками.