“Идеальные большие сиськи”. 55-летняя Хайек показала грудь крупным планом

Актриса позировала в черном декольтированном купальнике с надписью Gucci Original и стаканом с напитком в руке. На фото Хайек крупным планом продемонстрировала грудь.

“Это не мой гардероб для “Дома Гуччи”, но я все равно настоятельно рекомендую его”, – написала она.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Самая красивая женщина с такими прелестными глазами и идеальными большими сиськами”, – заявил подписчик bourbondude69.

“Они все больше с каждым годом”, – отметил chudini8.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”. В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: “Телохранитель жены киллера”, “Вечные”.

“Дом Gucci” – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Его мировая премьера запланирована на 2 декабря 2021 года.

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