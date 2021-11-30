 

“Идеальные большие сиськи”. 55-летняя Хайек показала грудь крупным планом

30.11.2021, 11:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актриса позировала в черном декольтированном купальнике с надписью Gucci Original и стаканом с напитком в руке. На фото Хайек крупным планом продемонстрировала грудь.

“Это не мой гардероб для “Дома Гуччи”, но я все равно настоятельно рекомендую его”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Самая красивая женщина с такими прелестными глазами и идеальными большими сиськами”, – заявил подписчик bourbondude69.

“Они все больше с каждым годом”, – отметил chudini8.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”. В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: “Телохранитель жены киллера”, “Вечные”.

“Дом Gucci” – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Его мировая премьера запланирована на 2 декабря 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Летчик-космонавт осудил идею продавать определенные товары под маркой «Поехали!»

04.08 / Дальнейшее объединение России и Беларуси означает почти полное враждебное окружение Украины – “Сила и честь”

21.07 / Ивлеева объяснила полученные на Lamborghini многочисленные штрафы

27.01 / Разумков рассказал, когда в Украине собираются провести референдум

24.10 / В Роспотребнадзоре назвали сроки спада заболеваемости коронавирусом в России

19.05 / Кабмин назначил главой Госинспекции архитектуры и градостроительства соратника Саакашвили

02.11 / ФСБ пресекла ввоз 50 кг наркотиков из Польши

02.02 / Возле суда над Навальным заметили машины диппредставительств 15 стран. Захарова заявила о вмешательстве во внутренние дела России

24.03 / В Киеве патрульный полицейский избил прохожего и распылил в лицо газ – прокуратура

29.05 / Украине предрекли превращение в страну третьего мира с эскадронами смерти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика