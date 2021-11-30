 

Первый случай заражения штаммом «омикрон» подтвердили в Японии

30.11.2021, 10:21, Новости дня
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Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» подтвержден в Японии, информирует агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По данным агентства, речь идет о мужчине, прибывшем из Намибии. Ранее сообщалось, что в ходе тестирования в аэропорту Нарита у него был получен положительный результат теста на коронавирус, передает РИА «Новости».

Между тем, как информирует France Press со ссылкой на местных исследователей, первый подтвержденный случай заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон» выявлен и на Реюньоне (заморский департамент Франции, остров недалеко от Мадагаскара).

По данным агентства, пациенту, чей тест оказался положительным, 53 года. Отмечается, что перед тем как прибыть на Реюньон, он побывал в Мозамбике и «сделал остановку в Южной Африке», передает ТАСС.

В настоящий момент мужчина и те, с кем он контактировал, изолированы. Пациент жалуется на «боли в мышцах и усталость», говорится в сообщении.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.



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