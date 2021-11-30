В Крыму прошел желтый дождь с песком из Северной Африки

В Ялте, Алупке и Симферополе прошел желтый дождь с песком из Северной Африки, сообщили в крымском гидрометцентре.

По словам начальника крымского гидрометцентра Татьяны Любецкой, дождь с песком прошел в Ялте, Алупке, Симферополе и других районах Крыма в первой половине дня, в этот день на полуострове было до 20 градусов выше нуля, передает РИА «Новости».

«Это связано с тем, что ветер был очень сильным по всем высотам. И у земли, и на высотках до 10 километров одно и то же направление, струйное течение – вполне могло принести песочек из Северной Африки, Сахары», – сказала она.

Любецкая добавила, что в Ялте, Симферополе, на востоке Крыма ветер характеризовался как «очень сильный».

Ранее в пресс-службе Росморречфлота и ялтинской горадминистрации сообщили, что две яхты затонули в Крыму из-за штормового ветра – одна в Керчи, вторая в Ялте. Число пострадавших в результате непогоды в Крыму составило пять человек.