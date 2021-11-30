 

Британская королева потеряла власть над Барбадосом

30.11.2021, 10:18, Новости дня
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Барбадос объявил себя республикой, в стране прошла инаугурация президента, им стала ранее избранная Сандра Мейсон. Королева Великобритании Елизавета II больше не будет являться главой карибского государства.

На инаугурации Мейсон присутствовал наследник британского престола принц Уэльский Чарльз. На площади Национальных героев в столице страны Бриджтауне был спущен королевский штандарт, передает «Коммерсант».

После провозглашения республики власти государства также объявили национального героя – им стала уроженка Барбадоса певица Рианна.

Барбадос – островное государство в восточной части Карибского моря, население – около 280 тыс. человек. Генерал-губернатор Сандра Мейсон стала первым президентом страны в сентябре 2021 года, хотя фактически государство получило независимость еще в 1966 году.

Барбадос находился под руководством британского монарха, после выхода из-под власти королевы он останется в составе Британского Содружества.



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