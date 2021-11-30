Москва и Минск договорились о реализации союзных программ по рынкам газа и электроэнергии

Министерства энергетики Белоруссии и РФ согласовали планы мероприятий по реализации союзных программ, которые касаются общих рынков газа и электроэнергии, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Каранкевич сообщил в интервью газете «Республика», что «на уровне министерств энергетики Беларуси и РФ согласованы планы мероприятий по их реализации».

«В настоящее время разрабатывается межгосударственный договор о формировании объединенного рынка электроэнергии. На уровне профильных организаций отрабатываются режимы совместной работы, условия взаимодействия для продавцов и покупателей электроэнергии, вопросы развития инфраструктуры», – сказал министр.

Напомним, главы кабминов РФ и Белоруссии одобрили 28 программ развития Союзного государства и основные направления реализации положений договора о создании этого объединения.

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