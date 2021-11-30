 

После долгих раздумий Макконахи решил не баллотироваться в губернаторы Техаса

30.11.2021, 9:38, Новости дня
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Актёр Мэттью Макконахи сообщил в соцсетях, что решил не выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Техаса, пишет The New York Times. Он указал, что это «достойный уважения и вдохновляющий путь», добавив, что в данный момент предпочитает по нему не идти.


Reuters

Актёр и писатель Мэттью Макконахи объявил, что пока не будет баллотироваться на пост губернатора в штате Техас, пишет The New York Times. Это решение он принял после нескольких месяцев размышлений о том, участвовать ли ему в этих выборах.

В видео, размещённом в Twitter и Instagram, 52-летний актёр заявил, что выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора — это «достойный уважения и вдохновляющий путь, требующий раздумий».

«Это также путь, по которому я в данный момент предпочитаю не идти», — заявил он.

Его заявление прозвучало примерно за две недели до крайнего срока выдвижения кандидатуры для участия в праймериз в Техасе.

Несколько недель назад актёр также привлёк к себе всеобщее внимание, когда заявил, что не будет добиваться вакцинации маленьких детей, поскольку хотел бы получить больше информации по этому вопросу. Он также добавил, что в его семье «с осторожностью относятся к вакцинации, даже перед лицом COVID».

Как отмечается в статье, Макконахи ранее намекал на своё возможное участие в губернаторских выборах. Однако он так и не уточнил, от какой партии — Демократической или Республиканской — он собирался выдвигаться. 



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