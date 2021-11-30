 

В поисках матери мертвого ребенка в Чите проверили 1,5 тыс. женщин

30.11.2021, 8:56, Новости дня
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Полицейские и следователи в Чите проверили более 1,5 тыс. женщин и спустя год выявили мать младенца, найденного мертвым в мусорном баке, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

В декабре 2020 года в одном из дворов «было обнаружено тело младенца, в мусорном баке его нашел дворник», говорится в сообщении на сайте УМВД.

Правоохранители провели масштабные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности женщины, родившей ребенка, опросили жителей близлежащих домов, для экспертиз были отобраны биологические материалы у более чем 1,5 тыс. женщин.

«В результате проведенных экспертиз личность подозреваемой установлена. Ею оказалась 28-летняя жительница Читы. Она доставлена в Следственное управление СК России по Забайкальскому краю для проведения следственных действий. Читинка воспитывает еще двоих несовершеннолетних детей, ее семья не состояла на профилактических учетах», – добавили в пресс-службе.

Ранее двух несовершеннолетних сестер выбросили с восьмого этаже в Туве.



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