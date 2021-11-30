Мясников назвал единственный способ защиты от штамма «омикрон»

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как защититься от нового штамма коронавируса «омикрон».

«Защита пока только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70% больных, а с омикроном, возможно, будет работать на 20-30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация. И, вероятно, необходима коррекция вакцин», – передает РИА «Новости» слова Мясникова в беседе с «Общественной службой новостей».

Мясников подчеркнул, что любая последующая мутация будет заразнее предыдущей, и такое развитие событий является нормальным для эволюции вируса. Однако доктор не исключает того, что новые варианты коронавирусной инфекции будут переноситься легче, чем «дельта».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.