Бербок на посту главы МИД придётся поработать над своим положением в международной политике

Нового министра иностранных дел Германии Анналену Бербок ожидают серьёзные и щекотливые, отчасти неразрешимые проблемы. Как отмечает немецкий журнал Focus, пока неясно, способна ли она справиться со стоящими перед ней «геркулесовыми» задачами, однако в первую очередь Бербок предстоит поработать над своим положением в международной политике: в зарубежной прессе над ней порой посмеиваются, а РФ и Китай отнеслись к этому назначению крайне скептически.



Reuters

«Северный поток — 2», Украина, цель в 2% расходов на военные нужды и внутренние разногласия в ЕС — нового министра иностранных дел Анналену Бербок ожидают щекотливые, отчасти неразрешимые задачи, пишет немецкий журнал Focus. Между тем в зарубежной прессе над новым министром всё ещё порой посмеиваются, а иногда она даже подвергается открытым нападкам. Так что Бербок ещё предстоит поработать над своим положением в международной политике, подчёркивает автор статьи Томас Егер.

В том, что в РФ велик скепсис по отношению к новому министру иностранных дел Германии, нет ничего удивительного, отмечает Focus. По словам заместителя директора Института Европы РАН Владислава Белова, «она абсолютно не подходит», и «двусторонний диалог РФ и Германии при этом однозначно пострадает». «Она не дипломат, она не разбирается во внешней политике, а также негативно настроена по отношению к России», — считает эксперт Академии Наук. Как подчёркивает автор статьи, если российское новостное агентство, процитировавшее это мнение, хотело представить это пророчество как провокацию для всего мира, оно выбрало подходящую цитату, однако помочь это ничем не может.

Критика со стороны Китая носит настолько самоуверенный характер, что граничит со снисходительностью, продолжает автор статьи. Газета Global Times, представляющая официальную позицию властей, описывает новое немецкое правительство как «враждебное по отношению к Китаю», особенно в том, что касается Тайваня. Однако это не имеет значения, потому что Китай будет строить свои отношения с Германией в духе сотрудничества, а новое немецкое правительство научится обращаться с Китаем так же, как это делала Меркель. В начале своего пребывания в должности канцлера она принимала у себя Далай-ламу, от чего благоразумно воздержалась впоследствии.

Что касается зелёных и новой главы МИД Германии, в китайской статье сказано: «Крайние взгляды зелёных на Китай, вероятно, уменьшатся с началом работы нового правительства». От Германии в любом случае стоит ожидать только громких слов. Определять, как будут складываться отношения между странами, будет Китай.

В США, увлечённых «чёрной пятницей» и Днём благодарения, на объявление нового министра иностранных дел Германии отреагировали сдержанно. Многие в Америке положительно воспримут тот факт, что новый министр иностранных дел отвергает «Северный поток — 2», но политика Вашингтона не изменится. «Потому что новый канцлер смотрит на вещи по-другому», — поясняет Focus.

Поддержка зелёными оппозиции в Белоруссии и России, а также украинского правительства тоже будет хорошо воспринята в США, как и более активная политика в сфере защиты прав человека в отношении Китая. Однако будут ли эти настроения в будущем развиваться внутри партии зелёных или оказывать реальное влияние на внешнюю политику Германии, во-первых, ещё предстоит увидеть, а во-вторых, это будет зависеть от настроений в Москве и Пекине.

На посту главы МИД Анналене Бербок предстоит много работы. В частности, её задача состоит в том, чтобы разработать последовательную внешнюю политику Германии и укрепить её различными стратегиями. В организационном плане перед Бербок стоит другая большая задача: помочь Министерству иностранных дел Германии вернуть свой статус.

По мнению автора статьи, пока есть слишком мало оснований, чтобы судить о том, насколько Бербок подходит для её новой должности. Известно только, что она решилась занять этот пост. Теперь ей предстоит доказать, что она действительно способна это сделать.

Формирование нового правительства засвидетельствовало медленное выпадение МИД из ряда особенно значимых министерств, продолжает Томас Егер. Оно началось уже давно, но стало явным только теперь, при распределении определяющих политику страны министерств. Борьба шла за другие министерства, но не за руководство внешнеполитическим ведомством. МИД вышел из коалиционных переговоров в качестве министерства второго уровня. Такая активная на международном уровне и амбициозная страна, как Германия, не может себе этого позволить, пишет немецкий журнал.

«Перед следующим министром иностранных дел стоит геркулесова задача — представив наглядные результаты работы, помочь ведомству снова занять то место, которого оно заслуживает», — подчёркивает Focus.

Поэтому неудивительно, что глава, посвящённая внешней политике, находится почти в самом конце коалиционного соглашения, считает автор статьи. При этом в ней находится одно важное положение: «Мы сформируем правительство, которое будет определять интересы Германии в свете европейских интересов. Как крупнейшая страна ЕС мы будем нести нашу особую ответственность с пониманием в отношении всего ЕС в целом».

Формирование немецких интересов в европейском духе — не новое требование для политики Германии, однако им слишком часто пренебрегают. Укрепление способности ЕС действовать является одной из целей нового правительства, и его заявления дают основания ожидать новой европейской политики Германии.

Если Германия захочет лидировать, а не доминировать, это может полностью изменить ситуацию в ЕС в среднесрочной перспективе, отмечает издание. Внешняя политика должна внести в это важный вклад, потому что именно внешнеполитические приоритеты и интересы стран ЕС очень отличаются друг от друга. При этом давно известно, что страны Евросоюза могут добиться того, чтобы их интересы были услышаны на международном уровне, только когда работают вместе, настаивает автор статьи.

Новое немецкое правительство стремится к стратегическому суверенитету Европы и подразумевает под этим изменение степени зависимости в сфере энергоснабжения, цифровых технологий и импорта сырья. Это мерило, по которому будет оцениваться работа правительства. Это означает, что перед Германией стоят важные задачи, которые должны решаться при активном участии внешнеполитического ведомства страны.

Если правительство обещает новое начало для Германии, ему придётся вступать в существующие связи и отношения на международном уровне. Это с самого начала поставит его перед требованиями, которые нужно будет сопоставить с притязаниями нового правительства. Прежде всего, это касается отношений с США, Китаем и Россией.

При этом Бербок не может опереться на жизнеспособную концепцию с самого начала, потому что прежде такую концепцию необходимо разработать. В последние годы заявления МИД Германии редко подкреплялись чем-то основательным, и новый министр должна это изменить. Пока же в том, что касается международного сотрудничества, коалиционное соглашение остаётся расплывчатым.

На нынешнем этапе новое правительство обещает сделать акцент на сотрудничестве между демократическими странами. Коалиционное соглашение описывает это сотрудничество кратко. На этом фоне особенно подробной выглядит критика в адрес России. Также новое правительство хочет решить давно назревшую задачу и разработать стратегию в отношении Китая и скоординировать её на европейском и трансатлантическом уровнях. Новый министр иностранных дел должна направлять этот процесс.

В политике безопасности новое правительство намерено действовать по собственному усмотрению. При этом расходы Германии на оборону остаются на повестке дня в сфере внешней политики. В долгосрочной перспективе коалиция «Светофор» хочет, чтобы Германия инвестировала 3% ВВП в международную деятельность, укрепляя тем самым свою дипломатию и политику развития и выполняя обязательства, взятые на себя в НАТО.

Если новое правительство Германии хочет эффективно реализовать свои цели, оно столкнётся с тем, что МИД имеет для этого намного большее значение, чем казалось в процессе коалиционных переговоров, уверяет автор статьи. Без создания международных сетей и гарантий Германия не сможет реализовать свои планы себе на пользу.

Для этого внешняя политика Германии, «которая в последнее время потеряла связь с реальностью», должна начать с трезвого рассмотрения реальных условий, призывает автор статьи. Уже скоро можно будет увидеть, сможет ли новый министр иностранных дел справиться с этой задачей, заключает журналист Focus.