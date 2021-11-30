ИСКЧ начал проверять эффективность вакцины «Бетувакс» против «омикрона»

Холдинг «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) оценит эффективность вакцины «Бетувакс» против нового штамма коронавируса «омикрон», сообщил председатель совета директоров компании Артур Исаев.

«В течение ближайших недель – я думаю, двух-трех-четырех недель – мы запланировали серию экспериментов для того, чтобы проверить, нейтрализует ли наша вакцина этот серотип вируса «омикрон»… После того как мы увидим, мы примем решение», – рассказал он ТАСС.

По его словам, ИСКЧ рассмотрит возможность модификации вакцины в случае такой необходимости.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Вакцина «Бетувакс-ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Препарат разработан резидентом «Сколково», компанией «Бетувакс», входящей в группу ИСКЧ. В октябре начались клинические испытания вакцины. ИСКЧ рассчитывает в феврале–марте 2022 года подготовить и подать в Минздрав России промежуточный отчет об итогах первой и второй фазы клинических исследований вакцины, после чего в случае выдачи разрешения от ведомства может быть начато ее производство. Производство вакцины может начаться в первой половине 2022 года.

Ранее в РФПИ заявили, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года.

До этого компания BioNTech начала изучать новый штамм COVID для адаптации вакцины.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. РФ с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.

В Кремле заявили, что дальнейшие шаги РФ в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.

Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».