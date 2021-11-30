 

ИСКЧ начал проверять эффективность вакцины «Бетувакс» против «омикрона»

30.11.2021, 7:14, Новости дня
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Холдинг «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) оценит эффективность вакцины «Бетувакс» против нового штамма коронавируса «омикрон», сообщил председатель совета директоров компании Артур Исаев.

«В течение ближайших недель – я думаю, двух-трех-четырех недель – мы запланировали серию экспериментов для того, чтобы проверить, нейтрализует ли наша вакцина этот серотип вируса «омикрон»… После того как мы увидим, мы примем решение», – рассказал он ТАСС.

По его словам, ИСКЧ рассмотрит возможность модификации вакцины в случае такой необходимости.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Вакцина «Бетувакс-ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Препарат разработан резидентом «Сколково», компанией «Бетувакс», входящей в группу ИСКЧ. В октябре начались клинические испытания вакцины. ИСКЧ рассчитывает в феврале–марте 2022 года подготовить и подать в Минздрав России промежуточный отчет об итогах первой и второй фазы клинических исследований вакцины, после чего в случае выдачи разрешения от ведомства может быть начато ее производство. Производство вакцины может начаться в первой половине 2022 года.

Ранее в РФПИ заявили, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года.

До этого компания BioNTech начала изучать новый штамм COVID для адаптации вакцины.

Напомним, в четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».

В связи с распространением нового штамма коронавируса США и ЕС ограничили въезд из ряда стран Африки. Позже въезд из ряда стран Африки запретили также власти Турции и ОАЭ. В субботу стало известно, что штамм добрался до Германии и Чехии. РФ с 28 ноября из-за нового штамма коронавируса ограничит въезд иностранцев из Гонконга и нескольких стран юга Африки.

В Кремле заявили, что дальнейшие шаги РФ в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности.

Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон».



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