 

За год инвестиции в китайского производителя Moore Threads превысили 1 млрд долларов

30.11.2021, 6:26, Новости дня
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Как сообщают китайские СМИ, местный производитель полупроводниковой продукции Moore Threads за последний год получил более миллиарда американских долларов инвестиций. В недалеком будущем компания сможет стать крупнейшим игроком на мировом рынке.

По словам экспертов, КНР сейчас лихорадочно занимается импортозамещением в высокотехнологической отрасли. Проблема в том, что санкции, объявленные со стороны США, уже привели на грань банкротства не одну крупную компанию. Ведь Китай-то до сих пор не обеспечивал себя комплектующими на сто процентов.

Создавать производство чипов или микросхем сегодня, когда на глобальном рынке дефицит, очень выгодно. Кстати, объем китайского импорта здесь немного выше, чем в нефтегазовой сфере.



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