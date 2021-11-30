За год инвестиции в китайского производителя Moore Threads превысили 1 млрд долларов

Как сообщают китайские СМИ, местный производитель полупроводниковой продукции Moore Threads за последний год получил более миллиарда американских долларов инвестиций. В недалеком будущем компания сможет стать крупнейшим игроком на мировом рынке.

По словам экспертов, КНР сейчас лихорадочно занимается импортозамещением в высокотехнологической отрасли. Проблема в том, что санкции, объявленные со стороны США, уже привели на грань банкротства не одну крупную компанию. Ведь Китай-то до сих пор не обеспечивал себя комплектующими на сто процентов.

Создавать производство чипов или микросхем сегодня, когда на глобальном рынке дефицит, очень выгодно. Кстати, объем китайского импорта здесь немного выше, чем в нефтегазовой сфере.