Кулеба озвучил «красные линии» для посредничества Турции между Россией и Украиной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о «красных линиях» для посредничества президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана между Украиной и Россией, об этом политик сказал в ходе брифинга для иностранных СМИ.

Он сообщил о преданности Украины работе в нормандском формате, а также добавил о принятии предложений или инициатив «добрых услуг» от партнеров и друзей.

«И мы будем приветствовать любые усилия, которые могут помочь нам прекратить эту войну, вернуть украинские территории, которые сейчас под российским контролем. Мы готовы сотрудничать с такими партнерами и координировать усилия», – цитирует Кулебу агентство УНИАН.

По словам главы ведомства, между главами Украины и Турции есть высокий уровень доверия, а между самими странами налажены отличные отношения.

«Красной линией» Кулеба назвал следующее: не должно быть никаких соглашений по Украине, которые делаются или заключаются без Украины.

«Все остальное приветствуется, мы готовы говорить и обсуждать любые инициативы, направленные на прекращение конфликта», – подчеркнул политик.

Ранее сообщалось, что президент Турции заявил о готовности страны принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. В Кремле не стали комментировать это заявление.