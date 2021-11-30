 

Центр Гамалеи запросил разрешение на исследование вакцины от COVID для детей

30.11.2021, 6:20, Новости дня
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Центр Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование вакцины от коронавируса среди детей 6-12 лет.

Об этом сообщил российский микробиолог, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

 

«Мы сегодня утром уже подали документы на детишек на возраст 6-11 лет», – цитирует эксперта РИА «Новости». 

Ранее сообщалось, что первые серии детской вакцины «Спутник М» уже запущены в производство, сейчас они проходят контроль качества, рассказывал глава Минздрава Михаил Мурашко.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

  

Через три недели вакцина поступит в гражданский оборот. Ранее сообщалось о противопоказаниях к вакцинации данным препаратом: острая аллергия, инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.

Медики предупреждали, что побочные эффекты в виде температуры могут развиваться в первые и вторые сутки после прививки. 



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