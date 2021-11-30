Руководитель компании Realme представил смартфон GT 2 Pro

О скором выходе на рынок нового смартфона GT 2 Pro сообщил в социальных сетях исполнительный директор компании Realme Скай Ли. Он также подтвердил, что данное мобильное устройство относится к премиальному сегменту и должно стать флагманом в длинном списке нынешнего модельного ряда.

Отметим, что ранее в сети уже появлялась информация о будущем выпуске устройства высокого класса.

Смартфон получит экран с диагональю 6,8 дюйма. Частота смены кадров на нем составит 120 в секунду. Мощность фронтальной камеры составит 32 Мп, а главного датчика основной – 50 Мп. Минимальный объем оперативной памяти здесь – 12 Гб. Базовый накопитель – 256 Гб. К смартфону прилагается быстрое зарядное устройство на 125 Вт. Цены стартуют с 800 американских долларов.