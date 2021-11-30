 

На рынок выходит игровой роутер Rapture GT-AX6000 с поддержкой Wi-Fi 6

30.11.2021, 4:38, Новости дня
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Новый игровой роутер представили в компании ASUS из Тайваня. Модель получила длинное название Rapture GT-AX6000. Пользователей же больше заинтересовала поддержка формата беспроводной связи Wi-Fi 6.

По словам разработчиков, роутер обладает очень высокой производительностью. Конструкция основана на процессоре Broadcom, частота работы которого достигает 2 ГГц. Скорость передачи данных – до 1148 Мбит/с при использовании частоты 2,4 ГГц и 4804 Мбит/с при частоте 5 ГГц.

В роутере имеются разъемы USB 2.0 и USB 3.2. Устройство способно поддерживать разные программные и аппаратные функции, с чем можно ознакомиться на сайте компании-производителя.



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