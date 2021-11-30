 

Производитель известных конфет «Моцарткугель» обанкротился из-за пандемии

30.11.2021, 4:32, Новости дня
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Один из крупнейших производителей известных австрийских конфет «Моцарткугель» компания Salzburg Schokolade объявила о банкротстве из-за последствий пандемии и отсутствия туристов в Австрии, которые покупали шоколадную продукцию, сообщило в понедельник Австрийское агентство печати со ссылкой на руководство компании.

Производство по делу о банкротстве должно быть открыто в земельном суде Зальцбурга во вторник. Предприятие понесло большие убытки из-за пандемии в 2020 году, сообщил директор компании. В связи с резким сокращением числа туристов, празднований дней рождения и свадеб упал спрос на продукцию компании, что привело к значительному снижению продаж. Кроме того, кондитерские магазины в Вене и Зальцбурге неделями оставались закрытыми из-за отсутствия туристов в Австрии, пишет со ссылкой на агентство ТАСС.

Производитель также не смог выплатить сотрудникам зарплату за ноябрь и премию к Рождеству.

Эта компания была образована в 1897 году в Зальцбурге под названием фабрика сладостей Rajsigl, в 1956 году она переехала в общину Гредиг.



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