Медведь вышел в приморский город Артем и напал на женщину

Бурый медведь вышел в крупный город Артем Приморского края и напал на женщину, горожанам рекомендуют не выходить из дома без нужды, информирует администрация Артемовского городского округа.

«В районе улиц Сереневая, Механизаторов и Солнечной замечен медведь. По предварительной информации, животное напало на жительницу Артемовского городского округа. Просьба соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости. Полицией и центром «Тигр» принимаются меры по поимке животного», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Власти города просят местных жителей, заметивших зверя, сообщить в Единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Ранее медведь напал в лесу на трех жителей Уватского района, один из них погиб, еще один травмирован.