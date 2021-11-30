 

На Украине началось расследование дела о подготовке к госперевороту

30.11.2021, 3:38, Новости дня
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Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело и начала расследование о подготовке некоторыми гражданами Украины и РФ к захвату власти в стране, информирует пресс-служба ведомства.

«Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.

Производство открыто по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

Отмечается, что о ходе расследования будут сообщено позже.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть информация о том, что 1 декабря на Украине произойдет госпереворот. К этому будет причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Также политик сказал, что участие примут граждане Украины и России. 



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