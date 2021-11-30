 

Пассажиры вновь устроили драку в метро Москвы

30.11.2021, 2:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Драка между двумя пассажирами произошла в вагоне поезда метро на Таганско-Краснопресненской линии столичной подъземки.

Как пишет «Московский комсомолец», инцидент продолжился на станции «Пушкинская», машинист вызвал на место наряд полиции. Видно как одного из дебоширов задерживает полиция. 

Напомним, наиболее резонансным в октябре стал конфликт в столичной подземке, когда трое выходцев из Дагестана на станции «Текстильщики» избили заступившегося за девушку мужчину. По этому факту СК было заведено уголовное дело.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / ФРГ предупредила о «геостратегических последствиях» отказа от «Северного потока – 2»

03.10 / Польша и Литва не намерены сокращать дипкорпус в Беларуси

19.11 / Военные маневры России возле границы Украины достигнут пика в январе – ГУР Минобороны

05.08 / Коттедж Тинькова обокрали в Москве

06.07 / Израиль ответил на ракетные удары палестинских радикалов

26.11 / Трамп помиловал экс-помощника по нацбезопасности Флинна

25.03 / На Донбассе в монтажной камере погиб шахтер

17.06 / Беременная принцесса Беатрис обижена на принца Гарри из-за того, что они с женой Меган назвали дочь в честь Елизаветы II – СМИ

27.06 / Захарова оценила слова посла ФРГ в Киеве о страхе войны с Россией

27.06 / Финал Кубка Украины по футболу перенесли из Львова в Харьков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика