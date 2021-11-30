 

Российские вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М получат ракету «Изделие 305Э»

30.11.2021, 2:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экспортно ориентированные модификации новейших российских ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ получат в состав вооружения управляемую многоцелевую ракету «Изделие 305Э», сообщил заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») Сергей Михайлов.

«Ракета может быть включена в состав вооружения экспортно ориентированных боевых вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ. Это позволит радикально усилить их возможности по поражению всех типов целей на поле боя», – рассказал он ТАСС во время международной выставки вооружений EDEX 2021.

По его словам, данная ракета стала первым российским многоцелевым оружием для вертолетов. «Ранее создавались две модификации ракет для поражения бронетанковых и остальных целей – например, такой принцип реализован в семействе «Атака». Теперь же вертолеты смогут поражать любые цели на поле боя единым боеприпасом», – сказал Михайлов.

Ракета «Изделие 305Э» разработана коломенским Конструкторским бюро машиностроения (КБМ, входит в НПО «Высокоточные комплексы») и была впервые представлена на форуме «Армия-2021». Гарантированная дальность полета «Изделия 305Э» составляет до 14,5 тыс. м.

Ранее сообщалось, что ведется серийное производство ракеты «Изделие 305Э», впервые представленной на форуме «Армия–2021».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / В Ростовской области приехавшим из ОРДЛО выдали российские паспорта перед голосованием на выборах в Госдуму – СМИ

12.04 / Власти Ирана назвали террористическим актом аварию на заводе по обогащению урана

25.09 / Родители указали на неравенство учеников из-за дистанционного обучения

20.09 / ЕР победила на выборах в Госдуму в Калининградской области

11.08 / Трамп заявил об ухудшении отношений с Си Цзиньпином на фоне пандемии

13.10 / В ЦНИИ эпидемиологии сочли возможной новую волну COVID в России

20.06 / Кулеба: Крымская платформа – политическое оружие Украины

31.08 / Велогонщик Асташов завоевал второе золото Паралимпиады в Токио

07.08 / Талибы захватили вторую столицу провинции Афганистана и выпустили из тюрьмы заключенных

28.05 / Amazon обустроила для сотрудников киоски для медитации. В сети их сравнивают с гробами и будкой для самоубийств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика