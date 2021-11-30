Российские вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М получат ракету «Изделие 305Э»

Экспортно ориентированные модификации новейших российских ударных вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ получат в состав вооружения управляемую многоцелевую ракету «Изделие 305Э», сообщил заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») Сергей Михайлов.

«Ракета может быть включена в состав вооружения экспортно ориентированных боевых вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ. Это позволит радикально усилить их возможности по поражению всех типов целей на поле боя», – рассказал он ТАСС во время международной выставки вооружений EDEX 2021.

По его словам, данная ракета стала первым российским многоцелевым оружием для вертолетов. «Ранее создавались две модификации ракет для поражения бронетанковых и остальных целей – например, такой принцип реализован в семействе «Атака». Теперь же вертолеты смогут поражать любые цели на поле боя единым боеприпасом», – сказал Михайлов.

Ракета «Изделие 305Э» разработана коломенским Конструкторским бюро машиностроения (КБМ, входит в НПО «Высокоточные комплексы») и была впервые представлена на форуме «Армия-2021». Гарантированная дальность полета «Изделия 305Э» составляет до 14,5 тыс. м.

Ранее сообщалось, что ведется серийное производство ракеты «Изделие 305Э», впервые представленной на форуме «Армия–2021».