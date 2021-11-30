 

Как Месси опередил Левандовского. Стали известны итоги голосования за лучшего футболиста 2021 года

30.11.2021, 2:24, Новости дня
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Согласно его данным, Месси набрал 613 баллов, Левандовский – 580.

Следом идут полузащитник лондонского “Челси” Жоржиньо – 460 балов, форвард испанского “Реала” Карим Бензема (239) и хавбек “Челси” Нголо Канте (186).

Le classement du #BallonDor 2021 :
1. Lionel Messi 613 points
2. Robert Lewandowski 580 pts
3. Jorginho 460 pts
4. Karim Benzema 239 pts
5. N’Golo Kanté 186 pts

— Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) November 29, 2021

После завоевания награды Месси упомянул на сцене Левандовского.

“Конкурировать с тобой – большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе “Золотой мяч” за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома”, – сказал Месси, его цитирует Twitter “Баварии”.

Leo Messi: “I would like to mention Robert Lewandowski, it’s been a real honour to compete with you. Everyone knows and we agree that you were the winner last year. I think France Football should award you your 2020 Ballon d’Or – you deserve it and you should have it at home”

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 29, 2021

В голосовании за 30 номинантов “Золотого мяча 2021” – индивидуальную награду лучшего футболиста года по версии французского журнала France Football – приняли участие журналисты из 180 стран.

Quelle soirée pour * * * #BallonDor pic.twitter.com/XrhrOwWswO

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 29, 2021

Контекст:

До награды в 2021 году Месси получил “Золотой мяч” четырежды подряд, с 2009-го по 2012-й, а также в 2015-м и 2019 году. Капитан сборной Аргентины также шесть раз становился вторым по итогам голосования.

В 2020-м вручение “Золотого мяча” отменили – впервые с момента основания премии в 1956 году. Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре заявил, что организаторы “Золотого мяча” не смогут справедливо оценить футболистов в условиях пандемии коронавируса.

Месси в сезоне 2020/2021 года стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании – Ла Лиги (30 забитых мячей). Он в восьмой раз получил трофей Пичичи, вручаемый изданием Marca.

Кроме того, форвард в составе сборной Аргентины впервые в карьере стал триумфатором Кубка Америки. На турнире он забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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