 

В Пентагоне заявили, что РФ продолжает наращивать войска у границы с Украиной

30.11.2021, 1:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов заявил, что РФ продолжает наращивать численность своих войск рядом с российско-украинской границей.

«Мы внимательно следим за этим, а что касается численности, я бы не стал сейчас здесь давать оценки тому, что мы видим [на границе]. Но я могу сказать, что мы продолжаем видеть передвижения, мы продолжаем видеть увеличение их сил», – прокомментировал он сообщения о якобы находящихся рядом с российско-украинской границей военнослужащих России, передает ТАСС.

По словам Кирби, «это подразделения комбинированного характера. Я говорю о том, это различные виды подразделений, которые продолжают собираться на, или не на, но вблизи украинской границы».

По его словам, США «продолжают с большой тревогой наблюдать за передвижениями российских военных подразделений вблизи границы с Украиной».

Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.

В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ РФ и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям РФ и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Трамп раскритиковал пересчет голосов в Джорджии

01.10 / Байден подписал временный бюджет США

13.02 / В США прошел суд над одесситом за участие в международной схеме кибер-мошенничества и отмывания денег на миллионы долларов

21.10 / Новый EXEED TXL появится на российском рынке в октябре

06.12 / В Кривом Роге пенсионерка пыталась проголосовать по паспорту СССР

18.09 / Франция признала кризис в отношениях с США

07.09 / Компания Segway анонсировала выпуск робота-газонокосильщика

16.05 / Кулеба назвал действия РФ возле границ Украины “отведением войск без отведения войск”

03.08 / Венчурный инвестор Сергей Гришин: российской экономике следует двигаться в направлении высоких технологий

14.03 / В ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика