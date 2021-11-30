В Пентагоне заявили, что РФ продолжает наращивать войска у границы с Украиной

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов заявил, что РФ продолжает наращивать численность своих войск рядом с российско-украинской границей.

«Мы внимательно следим за этим, а что касается численности, я бы не стал сейчас здесь давать оценки тому, что мы видим [на границе]. Но я могу сказать, что мы продолжаем видеть передвижения, мы продолжаем видеть увеличение их сил», – прокомментировал он сообщения о якобы находящихся рядом с российско-украинской границей военнослужащих России, передает ТАСС.

По словам Кирби, «это подразделения комбинированного характера. Я говорю о том, это различные виды подразделений, которые продолжают собираться на, или не на, но вблизи украинской границы».

По его словам, США «продолжают с большой тревогой наблюдать за передвижениями российских военных подразделений вблизи границы с Украиной».

Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.

В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ РФ и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.

В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям РФ и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.