 

В РФ снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

30.11.2021, 1:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ снижается, эпидемические пороги остаются превышенными в 46 регионах страны, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На 47-й неделе 2021 года (22-28 ноября) в целом на территории Российской Федерации заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизилась по сравнению с предыдущей (46-й) неделей года, число субъектов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению незначительно уменьшилось», – приводит сообщение РИА «Новости».

По совокупному населению пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 46 регионах страны, при этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослого населения и подростков, уточнили в пресс-службе.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Верещук: Швеция рассматривает вариант вступления в НАТО вместе с Украиной

07.01 / В ходе беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека

21.08 / В Украину привезли более 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, которую передала Германия

10.12 / Лавров заявил о становлении самостоятельности РФ в прошедшие 15 лет

11.06 / Times – сын Каддафи собирается баллотироваться в президенты Ливии

28.07 / El País – эксперты призвали реформировать контроль над ядерными вооружениями с учётом угроз XXI века

27.03 / В Германии указали ЕС на необходимость купить «Спутник V»

04.06 / Протасевич рассказал о «грызне» в белорусской оппозиции

10.09 / Информация о “сливе” спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера – это бред – Зеленский

14.03 / SpaceX запустит очередную партию спутников Starlink. Это будет девятый старт ракеты Falcon 9

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика