В РФ снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ снижается, эпидемические пороги остаются превышенными в 46 регионах страны, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На 47-й неделе 2021 года (22-28 ноября) в целом на территории Российской Федерации заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизилась по сравнению с предыдущей (46-й) неделей года, число субъектов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению незначительно уменьшилось», – приводит сообщение РИА «Новости».

По совокупному населению пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 46 регионах страны, при этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослого населения и подростков, уточнили в пресс-службе.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект.