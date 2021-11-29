 

“Люди пришли смотреть на гениталии”, “Балаган и похабщина”. Волочкова показала воздушно-акробатический номер

29.11.2021, 21:57, Новости дня
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“Там, на высоте, немножко страшно, но я люблю этот небезопасный номер. Спасибо всем, кто пришел вчера на спектакль. Это был мой подарок от души”, – подписала ролик Волочкова.

Видео набрало почти 22 тыс. просмотров и полторы сотни комментариев, среди которых были не только комплиментарные, но и резко негативные.

“Люди пришли смотреть на гениталии”, – написал sergtaskin.

“Как-то даже неприятно смотреть”, – заметила polyakova101094.

“Нет здесь ни балета, ни цирка. Так: балаган и похабщина, как и все по-волочковски!” – убеждена bellisa788.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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