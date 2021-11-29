Президент Польши считает реальным риск появления маршрута миграции из Афганистана в ЕС через РФ

Мероприятие транслировалось в Facebook канцелярии Дуды.

“Такая опасность существует, – сказал президент Польши. – Мы можем иметь дело с ситуацией, когда люди из Афганистана идут через сухопутные границы, через Россию… Надеюсь, что такой ситуации не будет”.

Дуда выразил надежду, что власти РФ “не допустят возникновения такой кризисной ситуации”.

“В то же время риск абсолютно реален”, – считает глава польского государства.

https://www.facebook.com/prezydentpl/videos/325902052369046/

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 21 ноября, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, хочет привлечь беженцев из Афганистана, чтобы продолжить миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в Ираке, Сирии, Турции, Узбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.

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