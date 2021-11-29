Системы Windows остались без защиты после очередного обновления

Как сообщают из достоверных источников, одно из последних обновлений, выпущенных в компании «Майкрософт», оставило без защиты серверные системы Windows.

Эксперты утверждают, что с устройствами, работающими на Windows 10 и Windows 11, ничего не случилось. Но серверы на какое-то время остались полностью открытыми для хакерских атак.

Кроме того, после скачивания патча KB5007205 возможны проблемы с запуском отдельных операционных систем. Об этом, кстати, предупредили в самой компании «Майкрософт». Разработчику известно о появившейся проблеме и он делает все, чтобы устранить ее в кратчайшие сроки. Надеемся, все обойдется без серьезных последствий. Компания обещает сообщать новости на данную тему.