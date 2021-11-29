 

Видеокарты AMD подорожают еще на 10%

29.11.2021, 20:30, Новости дня
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Все уже привыкли к тому, что видеокарты периодически дорожают. Объяснений данной тенденции дают одно и то же: дефицит, недостаток предложения на фоне растущего спроса, спровоцированные коронавирусом срывы в цепях поставок.

Но в данном случае, похоже, речь идет об иной ситуации. Как сообщили источники в AMD, видеокарты серии RX 6000 могут подорожать еще на 10% «сверх нормы» из-за роста производственных затрат.

Иначе говоря, рыночная ситуация и проблемы в логистике уже ни при чем. Компания повысила производительность своих устройств, соответственно, начали использовать более дорогие комплектующие. Вот вам и рост себестоимости, которую производитель ни в коем случае не желает брать на себя.



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