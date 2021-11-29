Видеокарты AMD подорожают еще на 10%

Все уже привыкли к тому, что видеокарты периодически дорожают. Объяснений данной тенденции дают одно и то же: дефицит, недостаток предложения на фоне растущего спроса, спровоцированные коронавирусом срывы в цепях поставок.

Но в данном случае, похоже, речь идет об иной ситуации. Как сообщили источники в AMD, видеокарты серии RX 6000 могут подорожать еще на 10% «сверх нормы» из-за роста производственных затрат.

Иначе говоря, рыночная ситуация и проблемы в логистике уже ни при чем. Компания повысила производительность своих устройств, соответственно, начали использовать более дорогие комплектующие. Вот вам и рост себестоимости, которую производитель ни в коем случае не желает брать на себя.