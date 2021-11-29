 

В Нацкорпусе заявили, что Офис президента создал в Харькове “ручную” ветеранскую организацию

29.11.2021, 20:06, Новости дня
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Координатором нового объединения, по данным партийцев, стал Олег Черкашин, который известен как ветеран батальона “Донбасс” с позывным Испанец.

“По имеющейся информации, он причастен к силовому разгону Майдана в Харькове, является наемником пророссийского политика [Евгений] Мураева, который помог ему получить в охрану объекты и захватить часть структуры государственного хозяйственного объединения “Концерн “Военторгсервис”, обеспечивающего бытовые нужды ВСУ. Ранее его задерживали за стрельбу в Харькове. Олег Черкашин позиционирует себя экс-бойцом батальона “Донбасс”, чего никто не может подтвердить. При этом он не скрывает своих антимайдановских взглядов, презирает Революцию достоинства и ненавидит Украину”, – отмечают на сайте партии.

В “Нацкорпусе” добавили, что Черкашина подозревают в незаконной вырубке леса и разработке песчаного карьера в селе Шестаково, что, по информации областной прокуратуры, нанесло ущерб государству более чем на 612 млн гривен.

Партийцы потребовали “не эксплуатировать участников боевых действий в интересах ОП, имитируя фейковую поддержку ветеранского сообщества”, а также распустить новосозданное объединение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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