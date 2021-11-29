Основатель Twitter объявил об уходе с поста гендиректора компании

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29.11.2021, 19:54, Новости дня
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Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси объявил о своем уходе с поста генерального директора одноименной компании.

«Я решил, что, наконец пришло время покинуть [пост]», – написал Дорси в Twitter.

Он добавил, что технический директор Twitter Параг Агравал вступит в должность генерального директора с понедельника.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что пользователи начали уходить из Twitter, потому что там стало скучно, многие разочаровались в соцсети после его блокировки и бросили свои аккаунты.



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