Основатель Twitter объявил об уходе с поста гендиректора компании
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Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси объявил о своем уходе с поста генерального директора одноименной компании.
«Я решил, что, наконец пришло время покинуть [пост]», – написал Дорси в Twitter.
Он добавил, что технический директор Twitter Параг Агравал вступит в должность генерального директора с понедельника.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что пользователи начали уходить из Twitter, потому что там стало скучно, многие разочаровались в соцсети после его блокировки и бросили свои аккаунты.
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