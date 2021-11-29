В Великом Устюге рассказали о ковид-требованиях для встречи с Дедом Морозом

Встретиться с Дедом Морозом в Великом Устюге смогут только посетители, предъявившие QR-код на входе или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, заявили власти Вологодской области.

Требования распространяются на туристов в возрасте от 18 лет. При отсутствии кода или справки о перенесенном коронавируса достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого должен быть 72 часа, передает URA.ru в Telegram-канале.

Отмечается, что правило посещения не касается детей, но их коснулись другие ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Так, все организованные детские экскурсии в Великоустюгский район запрещены. В пресс-службе добавили, что отдельно туристы или семьи с детьми могут самостоятельно посетить район вне групп.

Ранее сообщалось о запуск спецпоезда «Мороз-экспресс», который будет курсировать между Москвой и Великим Устюгом в новогодние праздники. «Мороз-экспресс» стартует из Москвы 3, 4, 5 и 8 января в 16.15. В Великий Устюг поезд прибудет на следующий день после отправления в 10.00. В обратный путь состав отправится в 18.00 и уже в 10.13 вернется в столицу.