 

Власти Индии призвали граждан не спешить с подключением интернета Starlink

29.11.2021, 19:36, Новости дня
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У Илона Маска появился серьезный оппонент. Это – власти второй по населенности страны в мире, Индии. Они, в частности, призвали граждан не особо спешить подключаться к системе Starlink, обеспечивающей спутниковой интернет-соединение.

Как минимум, чиновники советуют не оформлять предварительные заказы в Starlink. Отметим, что случилось это уже после того, как SpaceX объявила, что в Индии достаточно качественное покрытия, чтобы начать использовать спутники Илона Маска.

Однако власти страны отметили, что американская компания все еще не оформила все необходимые лицензии для работы в легальной сфере. Понятно, что спутники находятся в космосе и будут работать в любом случае. И все же, пока нет всех предусмотренных законом разрешений, проблемы могут возникнуть не только у самой компании, но и у обычных пользователей.



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