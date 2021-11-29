Компания OneWeb первой уберет свой старый спутник с орбиты Земли

Представители компании OneWeb (Великобритания) заявили, что организуют специальную миссию по «снятию» неработающего спутника с земной орбиты. Таким образом, данный владелец космического аппарата станет первым предприятием, которой уберет за собой в околоземном космическом пространстве и не преумножит количество мусора.

Спутник SL41 уже вышел из строя, поясняют в компании. Теперь совместно с Astroscale разрабатывают технологию «снятия» спутника. Однако пока еще нельзя сказать, как именно будет происходить данная процедура.

Другие комические и телекоммуникационные компании мира будут внимательно следить за тем, что из этого получится. Если опыт OneWeb окажется успешным, вероятно, его захотят перенять очень многие.