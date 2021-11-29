“А я иду такая вся в Dolce&Gabbana”, “Фото жесткие”. В сети крупным планом показали лицо и дизайнерские наряд Тимошенко

“Как вам?” – подписал публикацию фотограф.

“Мадонна, блин”, – высказались подписчики Доброносова.

“Дорого и стильно. Но первые два фото достаточно жесткие”, – написали пользователи сети.

“А я иду такая вся в Dolce&Gabbana, на сердце рана, я в плену обмана. Шикарная женщина”, – прокомментировали фото фолловеры фотографа.

Украинское издание “ТаблоID” отмечает, что Тимошенко действительно была одета в костюм от итальянского бренда Dolce&Gabbana, ориентировочная стоимость которого составляет порядка $2-3 тыс. (около 54 – 81 тыс. грн).

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/6758987727452122

Контекст:

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной – премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл “газовое” дело Тимошенко.

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии “Батьківщина” в Верховной Раде.

—