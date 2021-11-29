 

“Мы не бряцаем оружием”. Россия с Беларусью проведут учения у границы Украины

29.11.2021, 18:24, Новости дня
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По его словам, учения не будут такими масштабными, как “Запад” или “Щит Союза”.  Чиновник сказал, что мероприятия пройдут совместно с РФ, поскольку это “основной стратегический союзник” Беларуси.

В ходе совещания называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск наблюдает за укреплением границы и учениями, которые проводит Украина в рамках операции “Полесье”, и готовится “среагировать в случае необходимости”, сообщается на сайте главы Беларуси. 

“Но еще раз хочу подчеркнуть: мы не бряцаем оружием. Мы хоть и не участники последней страшной войны [Второй мировой],  но мы понимаем, что такое война. Многие пережили невзгоды послевоенных лет, когда голые, раздетые из землянок не могли вылезти. Сейчас более-менее живем приемлемо, мы не хотим никаких войн”, – заявил Лукашенко.

Он заявил, что готов к диалогу, “если кто-то хочет с нами разговаривать как с мирными людьми”.

“Но если кто-то к нам с мечом придет или с ружьем, у нас есть чем ответить… Вы должны прекрасно понимать: мы – люди военные. Не дай бог, что случится, мы берем оружие в руки”, – заявил он.

В ходе этого совещания Лукашенко также пообещал, что “если на Донбассе опять развяжут войнушку, Беларусь в стороне не останется” и обвинил США и Великобританию в том, что они с помощью Польши планируют разрушить Евросоюз. 

Глава МВД Украины Денис Монастырский считает, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно спецслужбами РФ. По его мнению, Россия может организовать переправку этих мигрантов из Беларуси в Украину. 

На украинско-белорусской границе вечером 23 ноября началась специальная операция “Полесье”, в которой принимают участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники.

Для усиления защиты украинско-белорусского участка границы привлечено 3098 пограничников и 859 нацгвардейцев, а также 390 единиц техники. Такие данные 24 ноября опубликовал нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные переговоры с Лукашенко провела канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси, однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз. В тот же день он заявил, что США хотят развязать войну руками поляков, балтийцев и украинцев. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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