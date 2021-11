“Это для анала?”, “Самая сексуальная женщина на земле”. Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах

Артистка надела шорты на голое тело.

Скриншот: badgalriri / Instagram

После публикации видео его стали активно обсуждать пользователи Twitter.

“Это что – для анала?” – отреагировали пользователи сети.

Okay but are these literally FOR anal??? * pic.twitter.com/e95QAv4jye

— * (@whoiskpd) November 28, 2021

“Рианна – самая сексуальная женщина на земле”, – написали поклонники артистки.

rihanna is the most sexy woman on this earth * pic.twitter.com/n6bDONGZbu

— * (@gabgonebad) November 27, 2021

“Смотрю с уважением”, – поделились скриншотом певицы ее фаны.

rihanna. i’m looking respectfully * pic.twitter.com/APGXS6yXV6

— andrew * (@imhandrew) November 27, 2021

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. Через несколько лет она, по данным MTV, стала одной из самых популярных певиц в мире, продав более 20 млн копий своих альбомов и свыше 60 млн синглов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

—