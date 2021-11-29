 

Парламент Швеции избрал Андерссон премьер-министром во второй раз за шесть дней

29.11.2021, 17:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Андерссон была избрана с небольшим отрывом – 173 депутата Риксдага проголосовали против ее кандидатуры. Согласно конституции Швеции, премьер-министры могут быть назначены и руководить правительством до тех пор, пока парламентское большинство – минимум 175 депутатов – не против них.

30 ноября после официального вступления в должность Андерссон станет первой женщиной-премьер-министром Швеции. Она возглавит однопартийное правительство социал-демократов.

В то же время, правительство Андерссон будет правительством меньшинства при поддержке 100 из 349 членов Риксдага.

Премьер уже заявила, что попытается сотрудничать с другими партиями в парламенте Швеции.

Кабинет Андерссон, ожидается, будет объявлен во вторник утром. После этого она вместе с членами нового правительства посетит так называемый skifteskonselj – встречу смены правительства – с королем Швеции в Королевском дворце. После чего новое правительство Андерссон приступит к своим обязанностям.

Контекст:

Андерссон 54 года. С 2014 года является министром финансов Швеции, став первой женщиной на этом посту в правительстве. Главой Социал-демократической партии она была избрана только в начале этого ноября. Сразу после того, как в августе премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил о своей отставке, Андерссон выступила в качестве кандидата на этот пост.

Кандидатуру Андерссон 24 ноября подержало 117 депутатов Риксдага Швеции, 174 проголосовали против, отмечает AP.

Она подала в отставку через несколько часов после избрания. Парламент Швеции отклонил бюджет страны, предложенный правительством, поддержав альтернативный – от оппозиции. При голосовании за бюджет страны побеждает предложение, набравшее наибольшее количество голосов “за”. За оппозиционный документ проголосовало 154 депутата Риксдага, за бюджет правительства – 143.

После неудачного голосования за бюджет из коалиции вышла Партия зеленых. Андерссон сказала, что “не хочет возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности”. В то же время она сообщила спикеру Риксдага Андреасу Норлену, что готова возглавить однопартийный кабинет социал-демократов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Mail.ru Group предлагает новую услугу «Цифровой ассистент»

07.03 / В мире сделали почти 300 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

20.07 / Политика: Хабаровский край доверили человеку с идеальным прошлым

24.09 / Пушков раскритиковал позицию Лукашенко в отношении Telegram

29.06 / Избитые в Ницце волонтеры Навального пригрозили чеченцам депортацией

18.10 / Умер основатель московского театра «Тень» Илья Эпельбаум

14.01 / 13 января боевики на Донбассе нарушали режим тишины шесть раз – штаб ООС

19.07 / Times – «тайные жертвы коронавируса» — пандемия отразилась не только на физическом, но и на психическом здоровье британцев

21.10 / Установлено, когда викинги открыли Америку

27.10 / Кулеба о решении немецких властей по поводу “Северного потока – 2”: Мы расстроены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика