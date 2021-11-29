Парламент Швеции избрал Андерссон премьер-министром во второй раз за шесть дней

Андерссон была избрана с небольшим отрывом – 173 депутата Риксдага проголосовали против ее кандидатуры. Согласно конституции Швеции, премьер-министры могут быть назначены и руководить правительством до тех пор, пока парламентское большинство – минимум 175 депутатов – не против них.

30 ноября после официального вступления в должность Андерссон станет первой женщиной-премьер-министром Швеции. Она возглавит однопартийное правительство социал-демократов.

В то же время, правительство Андерссон будет правительством меньшинства при поддержке 100 из 349 членов Риксдага.

Премьер уже заявила, что попытается сотрудничать с другими партиями в парламенте Швеции.

Кабинет Андерссон, ожидается, будет объявлен во вторник утром. После этого она вместе с членами нового правительства посетит так называемый skifteskonselj – встречу смены правительства – с королем Швеции в Королевском дворце. После чего новое правительство Андерссон приступит к своим обязанностям.

Контекст:

Андерссон 54 года. С 2014 года является министром финансов Швеции, став первой женщиной на этом посту в правительстве. Главой Социал-демократической партии она была избрана только в начале этого ноября. Сразу после того, как в августе премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил о своей отставке, Андерссон выступила в качестве кандидата на этот пост.

Кандидатуру Андерссон 24 ноября подержало 117 депутатов Риксдага Швеции, 174 проголосовали против, отмечает AP.

Она подала в отставку через несколько часов после избрания. Парламент Швеции отклонил бюджет страны, предложенный правительством, поддержав альтернативный – от оппозиции. При голосовании за бюджет страны побеждает предложение, набравшее наибольшее количество голосов “за”. За оппозиционный документ проголосовало 154 депутата Риксдага, за бюджет правительства – 143.

После неудачного голосования за бюджет из коалиции вышла Партия зеленых. Андерссон сказала, что “не хочет возглавлять правительство, в котором могут быть основания для сомнений в его легитимности”. В то же время она сообщила спикеру Риксдага Андреасу Норлену, что готова возглавить однопартийный кабинет социал-демократов.

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