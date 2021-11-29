Полицейские не дали задержанному за отсутствие маски забрать двухлетнего ребенка из машины

Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле задержали мужчину за отсутствие маски. Когда мужчина попытался пройти к своему автомобилю за документами, где к тому же оставался его двухлетний ребенок, полицейские скрутили его и посадили в служебную машину.

Происходящее мужчина снимал на видео, также опубликована видеозапись с регистратора из его автомобиля, на которой слышен плач ребенка.

По данным E1.ru, инцидент произошел 23 ноября. Сообщается, что ребенок пробыл в машине один почти час, пока не приехала его мать.

Мужчина же был доставлен в отдел полиции. «43 минуты ребенок был один, пока не приехала мама. Потом увезли в отдел полиции, составили протокол по 20.6.1 (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) и 19.3 (неповиновение сотрудникам полиции). На данный момент написаны заявления на этих сотрудников (за оставление в опасности ребенка, самоуправство, халатность), – рассказал задержанный «Инциденту Нижний Тагил».

Между тем в МВД мужчину назвали провокатором. «Конфликтная ситуация, о которой идет речь, произошла в вечернее время 23 ноября 2021-го у здания ДК поселка Рудника 3-го Интернационала Тагилстроевского района Нижнего Тагила. Местный 36-летний житель зашел в учреждение культуры, оставив без присмотра в салоне своего автомобиля малолетнего ребенка. Данный житель хорошо известен по целому ряду скандальных видеороликов, которые он длительное время размещает на своем YouTube-канале», – сообщил глава пресс-службы областного главка полиции полковник Валерий Горелых.

«Для подготовки таких сюжетов он намеренно создает провокационные моменты с работниками торговли и сотрудниками полиции. Что произошло и на этот раз», – указал представитель ведомства.

В МВД подчеркнули, что ребенка одного не оставляли, полицейские дождались, пока приедет его мама.

«Мужчина отказался надеть маску внутри помещения ДК, начал пререкаться с работниками дворца, которые были вынуждены вызвать наряд полиции. Ролик, размещенный в интернете, тщательно смонтирован, не исключена подтасовка. Стражи порядка не увозили дебошира в дежурную часть, пока по их вызову не приехала мать ребенка, которая и забрала его. В отношении нарушителя правил безопасности в период пандемии заведено два административных делопроизводства по ст. 19.3 и ст. 20.6.1 КоАП РФ – неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», – добавил Горелых.

Задержанный в отделении полиции пожаловался на боли в животе и потребовал доставить его в больницу, откуда, по словам представителей МВД, сбежал.

В отношении полицейских начата служебная проверка. «Находясь в ОП №19, мужчина сразу придумал сценарий, как срочно покинуть здание ОВД. Он пожаловался на боли в животе, в результате сотрудники полиции незамедлительно доставили его в больницу для оказания квалифицированной помощи. Однако и в медучреждении мужчина находился недолго: вскоре сбежал, чтобы утром представители МВД не смогли доставить его в суд для рассмотрения протоколов. Руководством полиции Нижнего Тагила назначено проведение служебной проверки, по итогам которой действиям наряда территориального ОВД, работавшего на месте конфликтной ситуации, будет также дана объективная оценка», – добавил полковник Горелых.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проверку инцидента с задержанием несовершеннолетней девочки, которую доставили в отдел полиции. Случившимся также заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.