19-летний победитель шоу “Голос країни” Сасанчин впервые стал отцом. Фото

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29.11.2021, 16:42, Новости дня
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Вскоре после публикации он удалил фото и разместил его в Instagram Stories, но некоторые подписчики успели поздравить артиста с пополнением.

Скриншот: sasanchyn_official / Instagram
Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. Он поет с пяти лет. В 2012 году принимал участие в “слепых прослушиваниях” первого сезона “Голос. Діти”, но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу “Голос країни” – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец признался, что состоит в отношениях – по словам певца, вместе со своей девушкой Иванной он живет в квартире, подаренной за победу на проекте. Пара познакомилась в магазине, где оба работают кассирами.

30 мая 2021 года артист сделал избраннице предложение. 27 августа стало известно, что она ждет ребенка – у пары родилась дочь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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