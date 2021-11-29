 

В Новосибирской области массовая драка в кафе завершилась поджогом BMW

29.11.2021, 16:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ городе Куйбышев Новосибирской области 28 ноября 2021 года в кафе «Вдали от жен и мужей» произошла массовая драка, сообщили подписчики в соцсети ВКонтакте.

Один из участников драки попал в больницу, а завершилось все поджогом автомобиля BMW. О причине потасовки до сих пор не сообщалось, передает телеканал «Вести.Новосибирск».

Позже была опубликована видеозапись с камер. На ней видно дерущихся, которые поделены на две противостоящие друг другу группы. Сначала в ход идут кулаки, а потом барные стулья и все, что попадается под руку. Запись с камер опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах можно увидеть человека, который подошел к машине и что-то вылил на капот, а затем видно яркое пламя. 

Ранее сообщалось, что в волгоградском торговом центре произошла массовая драка, в которой приняли участие около 10 человек. Сейчас полиция ведет поиски нарушителей порядка. Очевидцы рассказывали о нескольких молодых людях, избивавших друг друга руками и ногами. Свидетелями стали прохожие. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / Эксперт: Западные IT-гиганты надо обязать работать в российском правовом поле

06.10 / В мире: Коронавирус возвращает на Кубу капитализм

10.06 / Начался суд над ударившим Макрона французом

17.06 / Политолог: Дегтярев обеспечил мощный задел в социальной сфере Хабаровского края

08.03 / Сыну британского принца Гарри не хотели давать титул из-за цвета кожи

04.08 / “Похожи на серебряные динары времен Римской империи”. На границе с Молдовой выявили старинные монеты

23.07 / Госдеп отреагировал на нападение на журналистов Первого канала в США

13.01 / Американский суд впервые за 70 лет разрешил казнить женщину

24.07 / Академик РАН дал прогноз по изменению ситуации с коронавирусом после открытия границ

01.05 / Contra Magazin – Вена — это хороший выбор «нейтральной территории» для встречи Путина и Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика