В Новосибирской области массовая драка в кафе завершилась поджогом BMW

В городе Куйбышев Новосибирской области 28 ноября 2021 года в кафе «Вдали от жен и мужей» произошла массовая драка, сообщили подписчики в соцсети ВКонтакте.

Один из участников драки попал в больницу, а завершилось все поджогом автомобиля BMW. О причине потасовки до сих пор не сообщалось, передает телеканал «Вести.Новосибирск».

Позже была опубликована видеозапись с камер. На ней видно дерущихся, которые поделены на две противостоящие друг другу группы. Сначала в ход идут кулаки, а потом барные стулья и все, что попадается под руку. Запись с камер опубликовали в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах можно увидеть человека, который подошел к машине и что-то вылил на капот, а затем видно яркое пламя.

Ранее сообщалось, что в волгоградском торговом центре произошла массовая драка, в которой приняли участие около 10 человек. Сейчас полиция ведет поиски нарушителей порядка. Очевидцы рассказывали о нескольких молодых людях, избивавших друг друга руками и ногами. Свидетелями стали прохожие.