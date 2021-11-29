Порошенко заявил о новой «энергетической игле» Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Белоруссия перестанет поставлять электроэнергию Украине с наступлением морозов, закупка электричества у Минска – это ловушка.

«Увидите: Беларусь прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15-20. Чтобы именно сейчас, подсадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще более болезненно», – сказал Порошенко, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины вынуждена сидеть на шпагате, чтобы пройти отопительный сезон.

Напомним, в Украине, переживающей сейчас энергетический кризис, начались веерные отключения электричества, несмотря на заявления властей, что этого никто не допустит.

В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы продолжают работать на дизельных генераторах, сообщил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егор Устинов.