 

Порошенко заявил о новой «энергетической игле» Украины

29.11.2021, 16:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Белоруссия перестанет поставлять электроэнергию Украине с наступлением морозов, закупка электричества у Минска – это ловушка.

«Увидите: Беларусь прекратит нам поставлять электроэнергию при температуре минус 15-20. Чтобы именно сейчас, подсадив нас на иглу, ударить, чтобы было еще более болезненно», – сказал Порошенко, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины вынуждена сидеть на шпагате, чтобы пройти отопительный сезон. 

Напомним, в Украине, переживающей сейчас энергетический кризис, начались веерные отключения электричества, несмотря на заявления властей, что этого никто не допустит.

В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы продолжают работать на дизельных генераторах, сообщил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егор Устинов.



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